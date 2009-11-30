Die Lugners - Staffel 11 Folge 3 - Mörtel und die FrauenJetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 3: Die Lugners - Staffel 11 Folge 3 - Mörtel und die Frauen
Richard Lugner ist erfolgreicher Baumeister, Partylöwe, Opernball-Crasher und Einkaufszentrums- sowie Kinobesitzer. Mit all diesen Dingen kennt sich Mörtel bestens aus, nur warum kann er sein geschäftliches Geschick nicht auf sein Privatleben ummünzen? Warum rennen ihm im Akkord seine Damen davon? Dass Mörtel kein glückliches Händchen für das weibliche Geschlecht hat, ist amtlich. Vier geschiedene Ehen und diverse weitere gescheiterte Beziehungen deuten darauf hin, dass Grund und Ursache durchaus bei Loverboy Mörtel selbst zu suchen wären. Aber was genau macht Mörtel so falsch, dass es keine Frau an seiner Seite aushält? Liegt es an seiner fehlenden Eleganz? An seinem zweifelhaften Benehmen? Und wenn dieser Mann einfach zu rüpelhaft ist - Wie schafft er es dennoch, derart begehrenswert zu sein für so viele Frauen?
