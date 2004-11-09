Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lugners

Die Lugners - Staffel 3 Folge 6 - Jordanien

ATVStaffel 3Folge 6vom 09.11.2004
Die Lugners - Staffel 3 Folge 6 - Jordanien

Die Lugners

Folge 6: Die Lugners - Staffel 3 Folge 6 - Jordanien

49 Min.Folge vom 09.11.2004Ab 6

Mörtel, um ein bisschen Kultur bemüht, fliegt mit seiner Familie nach Jordanien. Im toten Meer versucht Mausi erfolglos zu schwimmen, während Mörtel beim Zeitungslesen fast ertrinkt. Als Einheimischer verkleidet sorgt Mörtel nicht nur unter den Kamelen für Verwirrung.

