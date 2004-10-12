Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Staffel 3 Folge 4 - Mausis Geburtstag

ATVStaffel 3Folge 4vom 12.10.2004
Die Lugners - Staffel 3 Folge 4 - Mausis Geburtstag

Die Lugners - Staffel 3 Folge 4 - Mausis GeburtstagJetzt kostenlos streamen

Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Folge 4: Die Lugners - Staffel 3 Folge 4 - Mausis Geburtstag

49 Min.Folge vom 12.10.2004Ab 6

Mausi hat Geburtstag und zu diesem Anlass organisiert Mörtel in Poysdorf ein großes Fest für sie. Doch bevor die Party steigen kann, muss Mausi in Poysdorf allerhand Aufgaben erfüllen, wie Bäume pflanzen, Eis verkaufen und Traktor fahren. Irgendwann wird ihr das zu bunt und es fliegen die Fetzen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
ATV
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Alle 16 Staffeln und Folgen