Die Lugners - Staffel 3 Folge 4 - Mausis GeburtstagJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 4: Die Lugners - Staffel 3 Folge 4 - Mausis Geburtstag
49 Min.Folge vom 12.10.2004Ab 6
Mausi hat Geburtstag und zu diesem Anlass organisiert Mörtel in Poysdorf ein großes Fest für sie. Doch bevor die Party steigen kann, muss Mausi in Poysdorf allerhand Aufgaben erfüllen, wie Bäume pflanzen, Eis verkaufen und Traktor fahren. Irgendwann wird ihr das zu bunt und es fliegen die Fetzen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Alle 16 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4