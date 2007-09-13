Die Lugners - Staffel 6 Folge 10 - Die Lugners bei Drews auf Mallorca Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 10: Die Lugners - Staffel 6 Folge 10 - Die Lugners bei Drews auf Mallorca Teil 2
Mörtel und Jürgen Drews im Doppelpack bringen den Ballermann zum Toben! Nur langsam können sie sich den Weg durch die Straßen von Arenal bahnen. Fans, wohin man sieht. In der Diskothek Oberbayern kommt es zum Höhepunkt. Mörtel wird vor hunderten grölender Deutscher, von Jürgen Drews höchst persönlich, zum König von Mallorca gekrönt. Party ohne Ende, denn auch um halb vier Uhr morgens ist der Tag für Mörtel noch nicht vorbei. Ohne Autogramm lassen ihn seine Fans nicht gehen. Nach ein paar Stunden Schlaf wartet auch schon das nächste Abenteuer. Gemeinsam mit Freund Jürgen Drews und Roberto Blanco, der sich ebenfalls dazugesellte, stechen sie mit drei drallen Blondinen in See und lassen am Boot so richtig die Post abgehen. Doch auch der schönste Urlaub geht einmal zu Ende. Jürgen Drews lädt zum Abschiedsessen, bei dem natürlich auch die drei sexy Boots-Bekanntschaften nicht fehlen dürfen. Schließlich ist Mörtel ein Gentleman und will auf das Bruderschafts-Trinken nicht verzichten.
