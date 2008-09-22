Die Lugners - Staffel 9 Folge 4 - Lugner goes camping 2Jetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 4: Die Lugners - Staffel 9 Folge 4 - Lugner goes camping 2
In der zweiten Folge von "Lugner goes Camping" treffen Betti-Hasi und ihre jungen knackigen Saufkompanen schwer verkatert zum Treffpunkt am Hafen ein. Eine Bootsfahrt nach Rovinj soll Mörtels Stimmung wieder heben, aber der hat offenbar in eine Zitrone gebissen. Bettina hängt schon wieder die ganze Zeit mit Jochen herum, anstelle ihren Platz an seiner Seite einzunehmen! Doch Bettina sieht gar nicht ein, warum sie sich neben ihrem sauertöpfischen Mann langweilen sollte. Da platzt Mörtel der Kragen: es kann doch nicht sein, dass sein Betti-Hasi die Gesellschaft junger Männer und noch dazu eines Homosexuellen wichtiger ist, als sein Wohlergehen? Bettina hat kein Einsehen und geht vorerst auf Konfrontationskurs. Schlussendlich bleibt sie dann aber doch des lieben Frieden willens beim Landgang an der Seite ihres Mörtels. Statt mit den anderen in einem Springbrunnen herumzutoben muss sie sich nun Lektionen über Architektur anhören. Obwohl sie guten Willen zeigt, zeigt Mörtel kein freundlicheres Gesicht. Auch die Mitcamper nehmen Notiz von dem Sturm im Paradies und verstehen Mörtels Launen nicht. Ein neuer Tag bringt schließlich bessere Laune! Mörtel nimmt sich an der Nase und mischt sich unter seine Fans! ... doch die Gewitterwolken hängen tiefer als gedacht. Beim abendlichen Besuch eines Heurigens lässt Betti-Hasi ihren Mörtel erneut im Stich und feiert abermals mit André Cartier und den Jungs aus Vorarlberg. Damit nicht genug, es schmeckt auch an diesem Tag der Wein wieder zu gut... Während alle noch ausgelassen feiern, spürt Betti die Folgen des Alkohols: ihr wird schlecht und André Cartier hält ihr tapfer das Händchen, während Betti-Hasi das Getrunkene zurück an die Natur würgt. Das ist zuviel für das kleine Baumeisterherz. Mörtel sucht Bettina, die ihm einfach davonläuft. Mörtel ist wiedermal stinksauer! Am nächsten Morgen sind die dunklen Wolken aber wieder wie weggeblasen: nach und nach versammelt sich die gesamte Camping-Gemeinde zum Frühstück beim Baumeister. Die Welt ist in Ordnung bis plötzlich ein riesen Unwetter das Zeltlager in Valkanela erreicht...
