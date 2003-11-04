Die Lugners - Staffel 1 Folge 9 - Best ofJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 9: Die Lugners - Staffel 1 Folge 9 - Best of
48 Min.Folge vom 04.11.2003Ab 6
Mörtel, Mausi & Jaqueline geben tiefe Einblicke in das Seelenleben der Wiener Baulöwen-Familie. Egal ob am Ziegelteich, beim Zahnarzt oder bei der Muttertagsfeier - die ATV-Kameras waren immer dabei, um Österreichs bekannteste Familie auf Schritt und Tritt zu begleiten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Alle 16 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4