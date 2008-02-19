Die Lugners - Staffel 8 Folge 2 - Richard Lugner - Sein Leben völlig neu!Jetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 2: Die Lugners - Staffel 8 Folge 2 - Richard Lugner - Sein Leben völlig neu!
Mörtel hat das Glück gesucht und die Liebe gefunden. In drei neuen Folgen zeigt ATV, wie sich das Leben des Baumeisters nun verändert hat. Mörtel ist bekanntlich bis über beide Ohren in sein Sternchen Bettina verliebt und freut sich auf die Einlösung ihres Sex-Versprechens, das sie ihm in Kenia gegeben hat. Mit viel Lust und Liebe im Gepäck steigt Mörtel mit ihr in den Flieger Richtung Malediven. Doch dann kommt alles anders. Bettina teilt nicht Zimmer und Bett mit dem Baumeister... Doch Richard gibt nicht auf, er will das Herz seiner Bettina erobern und ist bereit, sich für sie zu ändern. Bettina stört Mörtels Zahnlücke, denn gepflegte Zähne sind ihr wichtig. Seinem Herz folgend geht Mörtel den schweren Gang zum Kieferchirurgen. Zuerst noch tapfer, verabschiedet sich alsbald Mörtels Kreislauf. Mit neuen Zähnen meldet Mörtel sich und Bettina zu einem Promiskirennen an. Stolz verkündet Mörtel, dass Bettina seine neue Freundin ist. Allein die will von all dem nichts wissen. Der Baumeister lädt seine Bettina zur Besichtigung seines Hauses ein. Das alles könnte auch ihres sein, wenn sie sich nur ein bisschen erweichen ließe. Doch was Bettina sieht, gefällt ihr wenig: Was auf der einen Seite zuviel, ist auf der anderen Seite zu wenig! Mausi hat alles mitgenommen, von der Schlafzimmereinrichtung über die Infrarotkabine bis hin zum Whirlpool, den sie Mörtel erst vor 2 Jahren geschenkt hat. Dafür hat sie eine ganze Menge an Fotos hier gelassen, Fotos die sie und Mörtel zeigen – sozusagen zum ewigen Andenken. Großzügigerweise hat Mausi auch die Vorratskammer halb gefüllt gelassen und zwar mit Nahrungsmitteln deren Ablaufdatum im Jahr 1989 überschritten wurde. Doch Mörtel will seine Liebste von dieser Tristesse ablenken und fährt mit ihr deswegen nach Kitzbühel zum berühmten Rennen auf der Streif und den allseits beliebten Partys rund um das Sportevent. Und damit sie dort auch eine gute Figur macht, wird sie zuvor noch mit einem neuen Dirndl beschenkt. Schließlich steht auch die berühmte Weißwurstparty am Programm und dort möchte Lugner mit einer schönen Frau an seiner Seite glänzen.
