Die Lugners - Staffel 8 Folge 4 - Das Mörtel TaxiJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 4: Die Lugners - Staffel 8 Folge 4 - Das Mörtel Taxi
Wenn prompt ein Taxi kommt, dann könnte es das Mörtels Taxi sein. Die Fahrgäste besteigen den Wagen und nennen Ihr Ziel. Erst jetzt erkennen sie ihren Chauffeur! Nach kurzem Small-Talk über die Gäste und Mörtels neue Karriere als Taxi-Lenker, erklärt Mörtel die Aufgabe: Wer mit ihm fährt und bis zum Ende der Fahrt 5 Fragen aus dem Themenkreis „Das Mörtel-Universum“ beantworten kann, fährt nicht nur gratis, sondern kann auch gewinnen und zwar unter anderem einen Einkaufsgutschein für die Lugner City! Wer aber schon an der ersten Frage scheitert, steigt aus! 1 mal darf während der Fahrt ein Handyjoker zu Rate gezogen werden. Nur wer alle 5 Fragen richtig beantwortet, wird bis zu seinem Fahrziel gebracht! Alle anderen steigen bei einer falschen Antwort an Ort und Stelle aus, dürfen aber die bis dahin erspielten Preis behalten.
