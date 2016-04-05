Die Lugners - Mörtel for Präsident? - Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mörtel for Präsident?
Folge 3: Die Lugners - Mörtel for Präsident? - Folge 3
Diesmal läuft schon zu Beginn für den Bundespräsidentenanwärter Richard Lugner und seine Frau Cathy alles schief, denn beim Wahlauftritt am Wiener Viktor-Adler-Markt haben die Organisatoren und Veranstalter ordentlich geschlampt. Als Mörtel redeschwingend die Bühne betreten möchte, fehlt von dieser jede Spur. Sie wurde nämlich einfach an anderer Stelle aufgebaut. Peinlich berührt und sauer, versucht Mörtel jedoch das Beste aus seiner Situation zu machen. Was ihm da wohl hilft? Blasmusik, Parolen und auch ein Boxtraining. Letzteres absolviert das Lugner-Paar gleich im Anschluss. In schicker Trainingskleidung geht es ans Eingemachte, denkt man zumindest, denn Mörtel ist an diesem Tag wohl einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden und verletzt sich gleich bei der Aufwärmübung. Doch der 83-Jährige ist bekanntlich hart im Nehmen, auch beim anschließenden Kampf gegen sein blondes, zierliches Spatzi. Ob das wohl gut ausgeht?
Weitere Folgen in Staffel 1
