Staffel 3Folge 1vom 21.09.2004
48 Min.Ab 6

Nach 13 Jahren scheint nur mehr wenig Sonne in Mausis und Mörtels Ehe. Mitgrund dafür ist Mausis Entscheidung den Lugner´schen Familiensitz komplett zu renovieren und das ganz gegen den ausdrücklichen Wunsch ihres Mannes. Fast lässt Mausi das ganze Fest platzen, doch Mörtel hat noch ein Ass in petto.

