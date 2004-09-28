Die Lugners - Staffel 3 Folge 2 - UmbauJetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 2: Die Lugners - Staffel 3 Folge 2 - Umbau
48 Min.Folge vom 28.09.2004Ab 6
Um ein wenig Frieden in seine zerrüttete Ehe zu bringen stimmt Mörtel zu, das Haus zu renovieren. Die Wünsche seiner Frau stellen die Beziehung aber erneut auf eine harte Probe.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4