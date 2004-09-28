Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Lugners

Die Lugners - Staffel 3 Folge 2 - Umbau

ATVStaffel 3Folge 2vom 28.09.2004
Die Lugners - Staffel 3 Folge 2 - Umbau

Die Lugners - Staffel 3 Folge 2 - UmbauJetzt kostenlos streamen

Die Lugners

Folge 2: Die Lugners - Staffel 3 Folge 2 - Umbau

48 Min.Folge vom 28.09.2004Ab 6

Um ein wenig Frieden in seine zerrüttete Ehe zu bringen stimmt Mörtel zu, das Haus zu renovieren. Die Wünsche seiner Frau stellen die Beziehung aber erneut auf eine harte Probe.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Lugners
ATV
Die Lugners

Die Lugners

Alle 16 Staffeln und Folgen