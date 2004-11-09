Die Lugners - Staffel 3 Folge 6 - JordanienJetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 6: Die Lugners - Staffel 3 Folge 6 - Jordanien
49 Min.Folge vom 09.11.2004Ab 6
Mörtel, um ein bisschen Kultur bemüht, fliegt mit seiner Familie nach Jordanien. Im toten Meer versucht Mausi erfolglos zu schwimmen, während Mörtel beim Zeitungslesen fast ertrinkt. Als Einheimischer verkleidet sorgt Mörtel nicht nur unter den Kamelen für Verwirrung.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Lugners
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4