Die Lugners - Staffel 3 Folge 7 - Wolfgangsee
Die Lugners
Folge 7: Die Lugners - Staffel 3 Folge 7 - Wolfgangsee
Es hätte ein harmonisches Familienwochenende werden sollen, doch auch die Idylle rund um den Wolfgangsee kann das Temperament der Lugners nicht bändigen. Von einem Geschäftspartner werden sie an den Wolfgangsee eingeladen. Zeit zur Erholung bleibt Mörtel da allerdings wenig. Bei zu viel Landluft ist der Krach mit Mausi schon vorprogrammiert. Denn Mörtel hat kein Erbarmen. Statt ausgedehntem Schlemmer-Frühstück zwingt er sein Mausi schon früh am Morgen zum Aufstieg auf den Schafberg. Auch wenn Mausi mit der Zahnradbahn fahren darf; sie hätte sich viel lieber noch im Jacousi amüsiert. Von der Höhenluft beflügelt hat Mörtel nur mehr Augen für seine Fans, und bringt Mausi damit schon wieder zum Schmollen. Nach einem kurzen Waffenstillstand beim Essen - ist schon der nächste Streit in Sicht. Den Baumeister packt plötzlich der Ehrgeiz und schon bald steht Mörtel das Wasser bis zum Hals. Beim Wasserskifahren will er beweisen, welch große Sportskanone in ihm steckt. Mausi hingegen wird schon allein vom Zuschauen schlecht. Nach all den Strapazen will sich Mörtel einfach nur amüsieren. Beim Volksfest in Strobl mischt sich Familie Lugner unters Volk. Mausi entpuppt sich jedoch nicht ganz so als Partymaus und ist alles andere als in Volksfest-Laune. Als sie Mörtel am nächsten Tag auch noch auf den Bauernhof zerrt, kommt es zum Eklat. Mausi stinkt es gewaltig. Als wäre es noch nicht genug, dass sie im Kuhstall stehen muss, nein, Richard Lugner schafft es auch noch, seine damals noch Göttergattin so zu nerven, dass sie wild schnaubend den Stall verlässt. Rein den Kühen zuliebe wird der Familienfrieden wieder hergestellt. Und so hält Mörtel brav den Kuhschwanz, während Mausi bei der Kuh Hand anlegt. Beim Bogenschießen ist es nicht mehr ganz so friedlich. Mausi glänzt beim Pfeil und Bogen Schießen mit Unverständnis und findet Mörtels schlaue Ratschläge alles andere als lustig. Ob Mausi ihren Mörtel noch an die Fische im Wolfgangsee verfüttert?
