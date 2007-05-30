Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lugners

Die Lugners - Staffel 6 Folge 4 - Promikochen bei den Lugners - Teil 1

ATVStaffel 6Folge 4vom 30.05.2007
Die Lugners - Staffel 6 Folge 4 - Promikochen bei den Lugners - Teil 1

48 Min.Folge vom 30.05.2007Ab 6

Was passiert, wenn Jürgen Drews mit seiner Frau Ramona und den Lugners eine Party feiern? Mausi hat Geburtstag und veranstaltet eine Kochparty. Mörtel schenkt ihr eine Party mit Stargästen: Jürgen Drews und seine Frau Ramona. Die beiden Gaststars kochen mit Jeaninne Schiller, Alex Scheurer, Andreas Jäger und Isabella Meus um die Wette. Das Dinner der außerirdischen Art endet dann - wie kann es anders sein - im häuslichen Whirlpool.

