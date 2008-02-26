Die Lugners - Staffel 8 Folge 3 - Society-Check by Jeannine SchillerJetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 3: Die Lugners - Staffel 8 Folge 3 - Society-Check by Jeannine Schiller
49 Min.Folge vom 26.02.2008Ab 6
Die neue Frau an Lugners Seite muss fit gemacht werden für die Society und wer könnte das besser als Jeannine Schiller? Auch die neue Maus muss lernen, wie man sich in der Gesellschaft richtig benimmt! Zudem - und das gilt auch für Mörtel - steht endlich ein Englischkurs für das neue Traumpaar an, damit es im Urlaub und bei Geschäftsreisen keine Peinlichkeiten mehr gibt. Bettina kann dann getrost Spiegeleier zum Frühstück bestellen und die Kellner werden sie nicht mehr verdutzt ansehen, wenn sie - wie früher - ein "mirror egg" ordert.
