Die Mittelmeerküche - Rezept für ein langes Leben
Die Mittelmeerküche - Rezept für ein langes Leben
Folge 1: Die Mittelmeerküche - Rezept für ein langes Leben
52 Min.Folge vom 02.10.2024
Dass sich die Ernährung wesentlich auf den menschlichen Körper auswirkt, ist kein Geheimnis. Die Mittelmeerküche hat sich dabei als besonders gesund herausgestellt: Olivenöl, Getreide, Hülsenfrüchte, Fisch, Obst und Gemüse sind nicht nur bekömmlich, sondern beugen zudem Krankheiten vor. In wissenschaftlichen Studien bestätigt sich die positive Wirkung der Bestandteile der mediterranen Kost bei Übergewicht, Herz-Kreislauf-, Krebs- und Demenzerkrankungen. Ein Rezept für ein gesünderes Leben. Bildquelle: ORF/Arte/Chris de Bode
Die Mittelmeerküche - Rezept für ein langes Leben
