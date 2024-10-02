Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Mittelmeerküche - Rezept für ein langes Leben

Die Mittelmeerküche - Rezept für ein langes Leben

ORF1Staffel 1Folge 1vom 02.10.2024
Die Mittelmeerküche - Rezept für ein langes Leben

Die Mittelmeerküche - Rezept für ein langes LebenJetzt kostenlos streamen

Die Mittelmeerküche - Rezept für ein langes Leben

Folge 1: Die Mittelmeerküche - Rezept für ein langes Leben

52 Min.Folge vom 02.10.2024

Dass sich die Ernährung wesentlich auf den menschlichen Körper auswirkt, ist kein Geheimnis. Die Mittelmeerküche hat sich dabei als besonders gesund herausgestellt: Olivenöl, Getreide, Hülsenfrüchte, Fisch, Obst und Gemüse sind nicht nur bekömmlich, sondern beugen zudem Krankheiten vor. In wissenschaftlichen Studien bestätigt sich die positive Wirkung der Bestandteile der mediterranen Kost bei Übergewicht, Herz-Kreislauf-, Krebs- und Demenzerkrankungen. Ein Rezept für ein gesünderes Leben. Bildquelle: ORF/Arte/Chris de Bode

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Mittelmeerküche - Rezept für ein langes Leben
ORF1
Die Mittelmeerküche - Rezept für ein langes Leben

Die Mittelmeerküche - Rezept für ein langes Leben

Alle 1 Staffeln und Folgen