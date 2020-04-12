Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 1vom 12.04.2020
30 Min.Folge vom 12.04.2020Ab 6

Oster-Edition mit süßen Hunde-Welpen: Während der Osterhase fleißig seine Eier versteckt, gehen die knuddeligen Hündchen auf Entdeckungstour im frühlingshaften Garten. Auf der Suche nach versteckten Osternestern begegnen sie unter anderem Küken, Hasen und kleinen Lämmchen. Diese knuffige Slow-TV-Doku verbreitet gute Laune und bringt garantiert jedes Tierfreund-Herz zum Schmelzen.

