Die Ostküste der USA
1 StaffelAb 6
Von den Traumstränden Floridas bis zum Indian Summer in Maine - die Ostküste der Vereinigten Staaten erstreckt sich über 2.500 Kilometer und zeigt dabei eine enorme Vielfalt. Hier finden sich Naturschätze wie die Everglades, aber auch Metropolen wie Miami, New York oder Boston. Die Filmemacher Heike Nikolaus, Sven Jaax und Christian Stiefenhofer sind dem besonderen Lebensgefühl an der US-Ostküste nachgegangen. Vom Leben der Menschen erzählen sie in 40 Portraits. Mit der Helikopter-Kamera wird die Küstenlandschaft in faszinierenden Luftbildern neu präsentiert.
Genre:Mini-Serie, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
6