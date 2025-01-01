Die perfekte Minute
Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidat:innen in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Für jedes Spiel haben sie genau 60 Sekunden Zeit. Doch um bis zu 25.000 Euro zu gewinnen, müssen sie sich mächtig ins Zeug legen. Alle Spiele werden mit haushaltsüblichen Alltagsgegenständen gespielt. Wer behält den Durchblick und kürt sich am Ende zum Sieger der Show?
