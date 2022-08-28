Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Poolbauer - jetzt wird's nass!

Einfach mal abtauchen: Die Poolbauer zeigen wie´s geht

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 28.08.2022
Einfach mal abtauchen: Die Poolbauer zeigen wie´s geht

Die Poolbauer - jetzt wird's nass!

Folge 3: Einfach mal abtauchen: Die Poolbauer zeigen wie´s geht

90 Min.Folge vom 28.08.2022Ab 6

Sascha und Viktoria stoßen beim Bau ihres Pools auf jede Menge Probleme. Um das Projekt voranzutreiben, müssen zunächst alte Fehler ausgebessert werden. Derweil machen sich Lars und Jenny im Internet schlau, wie man ihren Pool am besten verspachteln kann. Und Olaf und Annette kümmern sich darum, dass ihr Becken nicht schief angelegt wird.

