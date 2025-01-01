Die Spaßgiganten - Action ohne Limit?
1 StaffelAb 12
Die Betreiber von Freizeitparks und Spaßbädern versprechen ihren Besuchern jede Menge Action. Doch können sie deren Erwartungen auch erfüllen? Familie Jordan testet ein ganzes Wochenende lang die Attraktionen im Heidepark Soltau. Dieser wirbt u. a. mit der größten und schnellsten Holzachterbahn Europas. Familie Wolter hingegen vergnügt sich mit ihren drei Kindern im Aquamagis, Nordrheinwestfalens beliebtestem Wellness- und Erlebnisbad.
