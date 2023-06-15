Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 1vom 15.06.2023
91 Min.Folge vom 15.06.2023Ab 12

"Die Spaßgiganten - Deutschland macht Urlaub" wirft einen Blick hinter die Kulissen beliebter Freizeitparks und Spaßbäder. Was macht die Faszination der Therme Erding, des Serengeti Parks in Hodenhagen und des Wasserparks Rulantica in Rust aus?

