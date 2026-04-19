Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas
Folge 1: Die Nixon-Millionen
41 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
In einer Bank in Kalifornien werden drei Millionen Dollar gebunkert, die dem ehemaligen US-Präsidenten Richard Nixon gehören sollen. Im Jahr 1972 erleichtern sechs Bankräuber unter der Anleitung von Amil Dinsio diese Bank um 30 Millionen Dollar.
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Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Universal Studios Limited