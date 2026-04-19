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Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas

Die Nixon-Millionen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 19.04.2026
Die Nixon-Millionen

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Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas

Folge 1: Die Nixon-Millionen

41 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

In einer Bank in Kalifornien werden drei Millionen Dollar gebunkert, die dem ehemaligen US-Präsidenten Richard Nixon gehören sollen. Im Jahr 1972 erleichtern sechs Bankräuber unter der Anleitung von Amil Dinsio diese Bank um 30 Millionen Dollar.

Weitere Folgen in Staffel 1

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