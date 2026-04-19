Raubüberfall auf die Unibibliothek LexingtonJetzt kostenlos streamen
Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas
Folge 2: Raubüberfall auf die Unibibliothek Lexington
41 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Vier Studenten einer Universität in Kentucky planen einen Überfall auf eine Bibliothek, die Bücher von unschätzbarem Wert beherbergt, wie etwa Originalwerke von Charles Darwin oder John James Audubon.
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Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Universal Studios Limited