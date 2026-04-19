Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas

Vom Millionenraub zum Mordkomplott

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 19.04.2026
Vom Millionenraub zum Mordkomplott

Vom Millionenraub zum MordkomplottJetzt kostenlos streamen

Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas

Folge 3: Vom Millionenraub zum Mordkomplott

41 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Die Reihe nimmt die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas unter die Lupe und beleuchtet die Fälle sowohl aus Ermittlerperspektive als auch aus Sicht der Meisterdiebe. Ein Mann packt seinen Van voll mit 17 Millionen Dollar und flieht nach Mexiko.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas
Kabel Eins Doku
Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas

Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas

Alle 1 Staffeln und Folgen