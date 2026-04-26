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Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas

Der Jahrhundertraub in Buenos Aires

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 26.04.2026
Der Jahrhundertraub in Buenos Aires

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Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas

Folge 6: Der Jahrhundertraub in Buenos Aires

40 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12

Die Reihe nimmt die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas unter die Lupe und beleuchtet die Fälle sowohl aus Ermittlerperspektive als auch aus Sicht der Meisterdiebe. Mit Spielzeugpistolen bewaffnet, stürmen sechs Männer eine Bank im argentinischen Acassuso. Sie halten 23 Geiseln fest und erbeuten 15 Millionen Dollar.

Weitere Folgen in Staffel 1

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