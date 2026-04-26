Der Jahrhundertraub in Buenos AiresJetzt kostenlos streamen
Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas
Folge 6: Der Jahrhundertraub in Buenos Aires
40 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
Die Reihe nimmt die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas unter die Lupe und beleuchtet die Fälle sowohl aus Ermittlerperspektive als auch aus Sicht der Meisterdiebe. Mit Spielzeugpistolen bewaffnet, stürmen sechs Männer eine Bank im argentinischen Acassuso. Sie halten 23 Geiseln fest und erbeuten 15 Millionen Dollar.
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Alle Staffeln im Überblick
Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Universal Studios Limited