Staffel 1 Folge 1: Banküberfall in Wien
Die Strafverteidiger
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Banküberfall in Wien
50 Min.Folge vom 30.04.2022Ab 12
Astrid Wagner, eine der bekanntesten Strafverteidigerinnen des Landes, trifft in ihrem kleinen Büro im ersten Bezirk ein Opfer eines Banküberfalles. Philipp Winkler vertritt einen mutmaßlichen Täter, der aber unschuldig zu seien scheint. Philipp Winkler setzt alles daran diesen aus der U-Haft zu entlassen. Ulf Schulze-Bauer vertritt einen LKW – Fahrer, welcher eine alte Dame mehrere Meter mitgeschliffen hat. Danach wurde sie vom Fahrzeug überrollt.
Die Strafverteidiger
Genre:Dokumentation, Krimi, Reality
Produktion:AT, 2022
