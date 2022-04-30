Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Strafverteidiger

Staffel 1 Folge 1: Banküberfall in Wien

ATVStaffel 1Folge 1vom 30.04.2022
Staffel 1 Folge 1: Banküberfall in Wien

Staffel 1 Folge 1: Banküberfall in WienJetzt kostenlos streamen

Die Strafverteidiger

Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Banküberfall in Wien

50 Min.Folge vom 30.04.2022Ab 12

Astrid Wagner, eine der bekanntesten Strafverteidigerinnen des Landes, trifft in ihrem kleinen Büro im ersten Bezirk ein Opfer eines Banküberfalles. Philipp Winkler vertritt einen mutmaßlichen Täter, der aber unschuldig zu seien scheint. Philipp Winkler setzt alles daran diesen aus der U-Haft zu entlassen. Ulf Schulze-Bauer vertritt einen LKW – Fahrer, welcher eine alte Dame mehrere Meter mitgeschliffen hat. Danach wurde sie vom Fahrzeug überrollt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Strafverteidiger
ATV
Die Strafverteidiger

Die Strafverteidiger

Alle 3 Staffeln und Folgen