Die teuersten Sneakers der WeltJetzt kostenlos streamen
Die teuersten Sneakers der Welt
Folge 1: Die teuersten Sneakers der Welt
Der Sneaker-Hype ist größer als je zu vor: Die Turnschuh-Börse boomt, der weltweite Markt für Re-Sales ist unglaublich aktiv, leidenschaftliche Sneaker-Liebhaber verdienen gutes Geld damit, seltene Modelle zu handeln. Sammlerstücke kosten häufig mehr als ein Luxusauto oder gar ein ganzes Haus. Doch was steckt hinter diesem Kult? Wieso werden Turnschuhe so teuer gehandelt und welche sind die kostbarsten Sneakers der Welt? Die Dokumentation begleitet Jermaine Jenas, ehemaliger Premier-League-Fußballer und selbsternannter Sneaker-Addict, von Großbritannien bis nach New York auf der Suche nach den kostspieligsten Turnschuhen unserer Zeit. Bildquelle: ORF/BossaNova Media/Channel 4 /Amy Brammall
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick