Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die teuersten Sneakers der Welt

Die teuersten Sneakers der Welt

ORF1Staffel 1Folge 1vom 24.07.2024
Die teuersten Sneakers der Welt

Die teuersten Sneakers der WeltJetzt kostenlos streamen

Die teuersten Sneakers der Welt

Folge 1: Die teuersten Sneakers der Welt

45 Min.Folge vom 24.07.2024

Der Sneaker-Hype ist größer als je zu vor: Die Turnschuh-Börse boomt, der weltweite Markt für Re-Sales ist unglaublich aktiv, leidenschaftliche Sneaker-Liebhaber verdienen gutes Geld damit, seltene Modelle zu handeln. Sammlerstücke kosten häufig mehr als ein Luxusauto oder gar ein ganzes Haus. Doch was steckt hinter diesem Kult? Wieso werden Turnschuhe so teuer gehandelt und welche sind die kostbarsten Sneakers der Welt? Die Dokumentation begleitet Jermaine Jenas, ehemaliger Premier-League-Fußballer und selbsternannter Sneaker-Addict, von Großbritannien bis nach New York auf der Suche nach den kostspieligsten Turnschuhen unserer Zeit. Bildquelle: ORF/BossaNova Media/Channel 4 /Amy Brammall

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die teuersten Sneakers der Welt
ORF1
Die teuersten Sneakers der Welt

Die teuersten Sneakers der Welt

Alle 1 Staffeln und Folgen