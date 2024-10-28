Die Tricks der Outlet-CenterJetzt kostenlos streamen
Die Tricks der Outlet-Center
Folge 1: Die Tricks der Outlet-Center
46 Min.Folge vom 28.10.2024
Ein Ausflug nach Parndorf gilt als die ultimative Schnäppchenjagd. Designerware, die anderswo deutlich mehr kostet, hier billig mitnehmen, klingt doch super. Doch welchen Sinn macht es für Marken, ihre eigenen Preise zu unterlaufen? Wie funktioniert das System Outlet-Center? Der ORFIII Themenmontag macht den Test: Bekommen wir hier Vorjahresmodelle? B-Ware? Restposten? Interessant, dass dieselben Produkte aus dem regulären Handel und aus dem Outlet-Center offenbar nicht dieselben sind. Wir machen den Check bei Handtaschen, Poloshirts und Schuhen. Lohnt es sich also wirklich, sein Geld dort auszugeben?

