Die Weihnachtsbäckerei
Folge vom 13.11.2019: Mr. und Mrs. Claus
42 Min.Folge vom 13.11.2019
Fünf der besten Konditoren Amerikas treten in der Weihnachtsbäckerei gegeneinander an. Die Challenge lautet: Zwei Plätzchen-Designs entwerfen, die zeigen, wie Weihnachten für Mrs. Claus aussehen könnte. Die Jury, bestehend aus Stephanie Boswell, Ree Drummond und Molly Yeh, hat hohe Erwartungen. Mit Paranüssen, Haselnüssen und Macadamianüssen übertreffen sich die kreativen Profis wieder einmal selbst. Kein Wunder: Am Ende warten 10.000 Dollar auf den besten Cookie-Designer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Feiertag
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.