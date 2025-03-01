Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Zukunftsgestalter

One Terra
Staffel 1
Folge 1
Folge 1: Rethink Ocean and Land

54 Min.Ab 12

Adam Gobi, 33, entwickelt bahnbrechende Ozean-Robotik und bringt modernste Unterwasserkameras aus der Wissenschaft in den Alltag. Maeva Gauthier, 36, nutzt Technologie im Fish Eye Project, die Meere in die Klassenzimmer zu bringen.

One Terra
