Disappeared
2 StaffelnAb 12
Die Polizistin Sonia Ledesma schließt sich einer Abteilung an, die längst vergessene Kriminal- und Vermisstenfälle wieder aufarbeitet. Mit Herzblut widmet sich die Beamtin ihrer neuen Aufgabe, nachdem sie selbst einen geliebten Menschen verloren hat. Das engagierte Team macht es sich an der Seite einer NGO zur Aufgabe, das Schicksal vermisster Menschen aufzuklären.
Genre:Mystery, Abenteuer
Produktion:ES, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mediaset Espana Comunicacion, S.A.