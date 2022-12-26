Die Zukunft des Sports: TechnologieJetzt kostenlos streamen
Discover Dakar
Folge 5: Die Zukunft des Sports: Technologie
10 Min.Folge vom 26.12.2022Ab 12
Erfahre, wie neue Technologien die Dakar nachhaltig verändern, vom Elektroauto bis zum elektronischen Roadbook auf dem Motorrad.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Discover Dakar
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Motorsport, Auto, Veranstaltung, Mini-Serie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen