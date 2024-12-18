Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 18Folge 4vom 18.12.2024
30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Als Dittsche die Muggelbude betritt, lässt er die Tür offenstehen. Ingo kann es kaum fassen und fragt nach, was das denn soll. Schließlich ist es kalt draußen. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 09. Dez 2012.

