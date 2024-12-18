Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Staffel 4Folge 3vom 18.12.2024
Folge vom 18.12.2024

Ingo hat Geburtstag. Eigentlich wollte Dittsche ihm ja eine Karibikreise schenken, aber Wirtschaftsminister Glos meint, man solle lieber Urlaub in Deutschland machen. Zu Gast: Thomas Gottschalk.

