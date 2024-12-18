Ingo hat Geburtstag / Zu Gast: Thomas GottschalkJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 3: Ingo hat Geburtstag / Zu Gast: Thomas Gottschalk
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Ingo hat Geburtstag. Eigentlich wollte Dittsche ihm ja eine Karibikreise schenken, aber Wirtschaftsminister Glos meint, man solle lieber Urlaub in Deutschland machen. Zu Gast: Thomas Gottschalk.
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
