Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!
Folge 1: Folge 1
46 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 6
Dr. Dreesen macht sich mit seinem Freund Klaus auf den Weg nach Namibia, um sich endlich den großen Traum vom fernen Afrika zu erfüllen. Vor Ort kennt er einige Kollegen aus Studienzeiten und packt gleich tatkräftig mit an. Die Tiere, die er dort behandeln darf, sind eine willkommene Abwechslung zu den heimatlichen Patienten. Schon der erste Fall bringt Doc Dreesen zum Staunen.
