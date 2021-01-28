Herzensprojekt für HaustiereJetzt kostenlos streamen
Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!
Folge 4: Herzensprojekt für Haustiere
45 Min.Folge vom 28.01.2021Ab 6
Dr. Dreesen und Klaus helfen der Tierschutzorganisation "Have a Heart" bei der Kastration von Haustieren in Townships. Die gemeinnützige Arbeit imponiert den beiden sehr und sie helfen, wo sie können. Danach geht es ins Naturreservat Okonjima, wo die zwei Tiere in freier Wildbahn beobachten können und vielleicht sogar ein ganz besonders seltenes Exemplar finden können.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: BluePrint Media GmbH, Bildrechte: SAT.1 GOLD