Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!
Folge 2: Folge 2
46 Min.Folge vom 13.01.2022Ab 6
Dr. Dreesen und Klaus haben auf einer Farm zunächst mit Rindern und Ziegen zu tun - bekanntes Gebiet für die beiden. Danach geht es in den Norden Namibias auf die Okutala Lodge, wo sie sich mit der Tierärztin Dr. Simone Herzog treffen. Zusammen machen sie sich direkt an die Arbeit und kümmern sich um die exotischen Patienten vor Ort.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2019
