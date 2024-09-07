Dok 1
Folge vom 07.09.2024: Dok 1: Demokratie in Gefahr
51 Min.Folge vom 07.09.2024
Sind unsere Demokratien in Gefahr? 2024 wird ein Superwahljahr. Hunderte Millionen Menschen werden heuer ihre Stimmen abgeben – mit düsteren Aussichten. In vielen Ländern drängen Populisten, Autokraten und Demokratie-Gegner an die Macht. In „Dok 1: Demokratie in Gefahr“ geht Lisa Gadenstätter der Frage nach, wie gefährdet die Demokratie tatsächlich ist. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Benny Paya
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