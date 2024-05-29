Dok 1: Österreich rastet aus - Jeder gegen JedenJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 29.05.2024: Dok 1: Österreich rastet aus - Jeder gegen Jeden
46 Min.Folge vom 29.05.2024
Die Gesellschaft ist gespalten, die Gräben zwischen den Menschen scheinen tiefer als je zuvor - zumindest ist das das Gefühl von Dok 1 Host Hanno Settele. Während das Ausleben von Wut und Aggression in den sozialen Medien inzwischen zum Tagesgeschäft gehört, beobachtet er ein neues Phänomen: Die lautstarken Grabenkämpfe verlagern sich aus der Online-Welt in unseren realen Alltag. Hanno Settele begibt sich deshalb auf eine Reise durch Österreichs Wutlandschaft, auf der Suche nach den Ursprüngen und Gründen dieser aufgestauten Aggressionen. Bildquelle: ORF/BFILM
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