Dok 1: Der Retro-Trend: Warum wir gern im Gestern leben
Folge vom 08.05.2024: Dok 1: Der Retro-Trend: Warum wir gern im Gestern leben
Die Welt wird immer verrückter, immer unsicherer. Kriege, Krisen, Inflation… Wie soll man das alles aushalten? Viele Menschen sehnen sich nach der „guten, alten Zeit“. Und da lässt sich ein interessanter Trend feststellen: „Retro“ boomt! Lisa Gadenstätter kann das gar nicht verstehen – was war schon gut an Schulterpolstern und Neonfarben? Um das herauszufinden, begibt sich Lisa auf eine Reise in die Vergangenheit. Was ist dran am Retro-Trend? Ist Nostalgie eine rosige Vergangenheits-Verzerrung oder eine Möglichkeit, Krisen zu überstehen? Egal ob Kleidung, Spielzeug oder Musik – es gibt Vieles aus den 60ern, 70ern, 80ern und 90ern, das heute wieder „in“ ist. Lisa Gadenstätter macht sich für "Dok 1" auf, um diese Dinge zu entdecken und besucht Menschen, die ihr ganzes Leben einem Retro-Trend widmen. Diese Dok 1-Folge lädt zum Schwärmen von der Vergangenheit ein, belebt alte Trends wieder und entführt die ZuschauerInnen in die fabelhafte Welt der Nostalgie. Bildquelle: ORF/V-set