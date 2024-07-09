Dok 1: Würmer, Larven, Laborfleisch: Mahlzeit, Österreich!Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 09.07.2024: Dok 1: Würmer, Larven, Laborfleisch: Mahlzeit, Österreich!
46 Min.Folge vom 09.07.2024
Werden Insekten, Würmer oder Quallen bald Standard auf unserem Speiseplan? Müssen wir die Ernährung radikal umdenken, um die Welt zu retten? Der Lachs aus dem 3D-Drucker, die Algen aus Niederösterreich und das in Schokolade getunkte Heimchen sind längst Realität. Lisa Gadenstätter auf einer etwas anderen kulinarischen Reise. Bildquelle: ORF/Neuland Film
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0