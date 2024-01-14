Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 14.01.2024
Wird künstliche Intelligenz (KI) eines Tages die Oberhand über den Menschen gewinnen? Zwischen Ethik und technologischer (R)-Evolution lotet der Dokumentarfilm "KI - sein oder nicht sein" die Grenze zwischen Mensch und Maschine aus. In diesem Film treffen wir Wissenschaftler:innen, Philosoph:innen, Psycholog:innen, Forscher:innen, Erfinder:innen von Humanoiden und sogar Transhumanist:innen, die uns helfen die exponentielle Entwicklung von KI und ihre Auswirkungen auf unser tägliches Leben besser zu verstehen. Bildquelle: ORF/© 9325-8317 Québec Inc. 2022

