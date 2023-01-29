Zum Inhalt springenBarrierefrei
dokFilm: Kunst aus dem Todeslager

dokFilm: Kunst aus dem Todeslager

ORF2Staffel 1Folge 1vom 29.01.2023
dokFilm: Kunst aus dem Todeslager

53 Min.Folge vom 29.01.2023

Die Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis waren Orte unfassbarer Grausamkeit, des Elends und des Todes. Doch selbst hier entstand Kunst. Kunst in ihren unterschiedlichsten Formen. Kunst als Überlebensmittel gegen Zerstörung. Kunst gegen die Entmenschlichung. Kunst im Auftrag der SS, aber auch heimlich unter Lebensgefahr wurde gezeichnet und gemalt, arbeiteten Bildhauer und Modellbauer, wurden Konzerte aufgeführt und Theater gespielt. Bildquelle: ORF/Sarphati Media/Chris Blokhuis

