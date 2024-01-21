Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

dokFilm: Mein Kitzbühel

ORF2Staffel 1Folge 2vom 21.01.2024
dokFilm: Mein Kitzbühel

dokFilm: Mein KitzbühelJetzt kostenlos streamen

dokFilm: Mein Kitzbühel

Folge 2: dokFilm: Mein Kitzbühel

68 Min.Folge vom 21.01.2024

Kitzbühel: alpines Städtchen mit gerade einmal 8.200 Einwohnern, zugleich Nobelmeile, Epizentrum des alpinen Skizirkus, Lieblings-(Zweit-)Wohnsitz von Reich und Schön. Hier sind die Grundstückspreise höher als so mancher Berggipfel und rund um das Hahnenkamm-Rennen herrscht Ausnahmezustand. Regisseur Felix Breisach spürt in seiner Doku vor allem den hier verwurzelten Menschen nach. Bildquelle: ORF/Felix Breisach Medienwerkstatt/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

dokFilm: Mein Kitzbühel
ORF2

dokFilm: Mein Kitzbühel

Alle 1 Staffeln und Folgen