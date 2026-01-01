dokFilm: Poolgeschichten - Der Traum vom kühlen Nass
1 StaffelAb 0
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dokFilm: Poolgeschichten - Der Traum vom kühlen Nass
Der Film schlägt einen Bogen von der ursprünglichen Idee des Badens aus hygienischen Gründen bis hin zu luxuriösen Swimmingpools als Statussymbole und ihrer Rolle in Kunst und Kultur. Schwimmbäder und Pools sind weit mehr als nur Orte zur Erfrischung, sie verkörpern Sehnsucht, Freiheit, Eleganz und sommerliche Träume. Die Dokumentation "Poolgeschichten – Der Traum vom kühlen Nass" nimmt uns mit auf eine faszinierende Zeitreise durch die wechselvolle Geschichte der Badekultur.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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