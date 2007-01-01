Doktor Martin
2 StaffelnAb 6
2 StaffelnAb 6
Doktor Martin
Dr. Martin Helling, renommierter Berliner Gefäßspezialist, verschlägt es in den hohen Norden. Da er eine Phobie gegen Blut entwickelt hat, musste er seine Karriere abrupt beenden. Zu einem Neuanfang gezwungen, lässt sich Helling als Landarzt in dem verschlafenen Fischerdorf Neuharlingersiel nieder. Doch das Leben mit den Nordlichtern ist für den Mediziner kein Zuckerschlecken.
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2007 ZDF Enterprises