Machtwechsel in Washington: Donald Trump übernimmt zum zweiten Mal die Präsidentschaft in den USA. Seinem Slogan "America First" folgend will er mit seinen loyalen Gefolgsleuten weitreichende Maßnahmen durchsetzen und den Staatsapparat umkrempeln. Emmy-Preisträger Michael Kirk analysiert die Hintergründe seines überraschend klaren Wahlsiegs und beleuchtet Donald Trumps Werdegang. Von seinem Aufstieg zum mächtigen Immobilien-Tycoon, über den Erfolg als populärer TV-Star in seiner Show ‚The Apprentice‘, seinen Weg zu seiner ersten Amtszeit, den Anklagen nach seiner Abwahl und seiner Rückkehr an die Macht. Bildquelle: ORF/ZDF/Alex Brandon | MANDEL NGAN / AFP / picturedesk.com | JIM WATSON / AFP / picturedesk.com Regie: Michael Kirk, Mike Wiser Drehbuch: Michael Kirk, Mike Wiser Kamera: Ben McCoy, David Randag
