Nach den Sternen greifenJetzt ohne Werbung streamen
Dope Girls
Folge 4: Nach den Sternen greifen
56 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Kate sucht Trost und lässt sich auf die Saluccis ein. Bei der Wiedereröffnung des Clubs macht Violet eine überraschende Entdeckung, woraufhin Turner Violet unter Druck setzt.
Alle Staffeln im Überblick
Dope Girls
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN
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