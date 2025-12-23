Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Falsche Fährten

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 1vom 23.12.2025
Falsche Fährten

Falsche FährtenJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 1: Falsche Fährten

46 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Der Witwer Ernesto Vasquez wird tot auf seiner Terrasse gefunden. Bei ihm liegen Waffen und leere Pillendosen. Nicht nur der Tatort ist außergewöhnlich, auch Ernestos Autopsie hält einige Überraschungen bereit. Nachdem Rebecca Davis nicht zur Arbeit erschien, suchte man sie zu Hause auf und fand sie tot in ihrem Bett. Da die Leiche bereits verwest, muss sich Dr. G beeilen, um Rebeccas Tod aufklären zu können.

